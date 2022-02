Prefeito Ronaldo Lopes paga maior rateio da Educação da história de Penedo

Distribuição de recursos também atende, pela primeira vez, todos os trabalhadores da SEMED

Decom PMP

O Prefeito Ronaldo Lopes acrescenta mais dois marcos do seu governo na história de Penedo, ações que valorizam o funcionalismo municipal e premiam todas as categorias que atuam na formação de nossas crianças e adolescentes.

De forma inédita, Ronaldo Lopes paga o maior valor para rateio entre o pessoal da Educação, R$ 6.000.013,00.

O recurso que também será distribuído, pela primeira vez, para todos os trabalhadores e trabalhadoras da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), além dos professores,

Serão beneficiados os auxiliares de sala, cuidadores, monitores, motoristas do transporte escolar, agentes administrativo, secretário escolar, nutricionistas, merendeiras, serviços gerais e porteiros.

As boas notícias do Prefeito de Penedo foram anunciadas agora há pouco, durante live transmitida em seu Instagram sobre a definição das sobras dos recursos do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação).

Ao lado da Secretária Cíntya Alves, Ronaldo Lopes informou que o dinheiro estará na conta de cada servidor da SEMED Penedo na próxima terça-feira, 08 de fevereiro, alguns com ganho acima de oito mil reais (R$ 8.274,30). valor até agora inédito em Penedo, conforme informou o prefeito penedense.