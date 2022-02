Prefeitura-Bairro Itinerante chega à Capelinha de São Caetano na sexta (4); veja serviços

O projeto da Prefeitura-Bairro Itinerante chega à Capelinha de São Caetano na sexta-feira (04) com diversos serviços para a comunidade local. A unidade ficará situada na Rua Padre Antônio Vieira, 135, no Núcleo de Apoio à Comunidade funcionando das 8h às 12h. Não é necessário agendamento.

No local, será possível verificar a situação de cadastro nos programas Casa Verde e Amarela (antigo Minha Casa, Minha Vida) e Primeiro Passo, solicitar e atualizar o Cartão SUS, e realizar pesquisa de emprego no Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm).

Além disso, os cidadãos poderão tirar dúvidas sobre situações de consumo com a Diretoria de Ações de Proteção e Defesa do Consumidor (Codecon) e fazer registros na Ouvidoria do Município (OGM).