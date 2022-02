Prefeitura convoca mais 125 técnicos de enfermagem para atuar na vacinação contra Covid-19

A Prefeitura de Salvador convoca mais 125 técnicos em enfermagem, aprovados no último processo de Recrutamento para Contratação Temporária de Excepcional Interesse Público, para atuação na vacinação contra a Covid-19. A lista foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM) na última quinta-feira (27).

Os convocados devem comparecer nesta terça (1) e quarta (2), das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h, na sede da Secretaria Municipal de Gestão (Semge) – localizada na Rua Horácio César, 64, Dois de Julho. Na ocasião, deverá ser apresentada a documentação necessária para a comprovação da habilitação e assinatura do contrato. A lista com a escala de apresentação e a documentação estão presentes no DOM.