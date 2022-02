Prefeitura de Cajamar – SP encerra isncrições de Processo seletivo para Médicos

Edital oferta 37 vagas para médicos em diversas especialidades na administração municipal

Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de Cajamar encerra inscrições nesta sexta-feira (25). O edital de processo seletivo simplificado tem por objetivo preencher 37 vagas para médicos em diversas especialidades.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS VAGAS Médico Esp. – Angiologista 3 Médico Esp. – Clínico Geral 3 Médico Esp. – Endocrinologista 3 Médico Esp. – Geriatra 2 Médico Esp. – Ginecologista 2 Médico Esp. – Hematologista 2 Médico Esp. – Nefrologista Adulto 2 Médico Esp. – Neurologista Infantil 2 Médico Esp. – Ortopedista 2 Médico Esp. – Otorrinolaringologista 3 Médico Esp. – Pediatra 2 Médico Esp. – Pneumologista Adulto 2 Médico Esp. – Pneumologista Infantil 2 Médico Esp. – Psiquiatra Infantil 2 Médico Esp. – Reumatologista 2 Médico Esp. – Urologista 3

O salário oferecido mensal será no valor de R$ 6.689,62, por carga horária de 10 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até as 15h do dia 25 de fevereiro de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Indepac. O valor da inscrição está fixado em R$ 66,80.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) e avaliação psicológica. As avaliações serão realizadas no dia 13 de março de 2022. O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL 02/2022