Prefeitura de Governador Celso Ramos – SC informa Processo seletivo

A Prefeitura Municipal de Governador Celso Ramos/SC informa a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo preencher 25 vagas em cargos de nível fundamental na administração municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de Auxiliar de Manutenção e Conservação (22 vagas) e Motorista (3 vagas). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.288,22 a R$ 1.691,86, por carga horária de 30 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 10 de fevereiro de 2022, presencialmente, na sede da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, situada na Rodovia Francisco Wollinger, KM 13, S/N, Calheiros, no horário das 8h às 11h30 e das 14h às 16h ou pelo seguinte e-mail: obraspmgcr2@gmail.com.

PROVAS

O processo seletivo contará com prova escrita, prevista para o dia 16 de fevereiro de 2022, e prática, prevista para o dia 17 de fevereiro de 2022. A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO: Carregar e descarregar veículos em geral. Transportar, arrumar, elevar mercadorias, materiais de construção em geral e outros. Executar abertura de valas em geral. Executar serviços de capina em geral. Executar, recuperar e conservar a pavimentação de estradas, ruas, praias e obras similares. Apreender animais soltos nas vias públicas. Executar trabalhos braçais em geral, solicitar, zelar e controlar as ferramentas e materiais de sua área e responsabilidade. Executar outras tarefas.

MOTORISTA: I – Conduzir com segurança, atenção e responsabilidade o veículo que lhe for designado, recolhendo-o à garagem ao término do expediente; II – Manter atualizado os documentos pessoais e habilitação profissional; III – Zelar pela higiene e conservação do veículo, bem como dos equipamentos sob sua responsabilidade, comunicando as anormalidades ao Chefe Imediato e aos demais superiores, se assim for necessário; IV – Participar das reuniões, eventos ou cursos de capacitação oferecidos pela Secretaria onde estiver lotado; V – Estar sempre apto á cumprir os agendamentos, comunicados com a relativa antecedência, e garantir o deslocamento e a pontualidade do serviço que lhe for atribuído; entre outras atividades.

EDITAL 02/2022