Prefeitura de Jacobina abre 146 vagas de emprego com salários de até R$ 3 mil

A prefeitura de Jacobina, interior da Bahia, abriu nesta semana 146 vagas de emprego para profissionais com níveis médio e superior. De acordo com o edital, as oportunidades são para vagas imediatas e também cadastro de reserva.

Para concorrer, os candidatos devem comprovar a escolaridade exigida para a função desejada de níveis médio e superior na respectiva área ou de licenciatura plena na respectiva área, registro no respectivo conselho de classe quando solicitado, idade mínima de 18 anos, dentre outros requisitos que constam no edital.

Os contratados terão carga horária de 20 a 40 horas semanais e salários que variam de R$ 1.212,00 a R$ 3.492,24 ao mês.

Os interessados devem efetuar as inscrições até o dia 21 de fevereiro de 2022, exclusivamente via internet por meio do site do Instituto IDCAP. O pagamento da taxa de inscrição variam de R$ 80,00 a R$ 100,00 e deve ser efetuado até o dia 22 de fevereiro de 2022. A isenção desta taxa só poderá ser solicitada até o dia 9 de fevereiro de 2022.

Seleção

Como forma de seleção, os candidatos serão avaliados mediante a prova objetiva prevista para ser aplicada no dia 6 de março de 2022. Dito isto, o conteúdo programático será constituído por questões de língua portuguesa, conhecimentos gerais e específicos. O prazo de validade do presente Processo Seletivo será de dois anos, contado da homologação do resultado final.