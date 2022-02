Prefeitura de Penedo amplia troca de lâmpadas antigas por luminárias de LED

Decom PMP

Os avanços promovidos pelo governo Ronaldo Lopes em eficiência energética continuam a ser realizados por meio da Superintendência de Iluminação Pública de Penedo (SIPE).

A substituição de lâmpadas de vapor de mercúrio e metálica por luminárias de LED já é uma realidade na cidade e na zona rural que chega para novos logradouros a partir desta semana.

O mais novo cronograma de trabalho da SIPE começa amanhã (terça-feira, 08) pela Rua Dr. Carlos Martins, mais conhecida como Beco do Hospital. Em seguida, a equipe do órgão criado por Ronaldo Lopes faz o investimento na extensão da Rua São José.

Na próxima semana, o trabalho da Prefeitura de Penedo que melhora a iluminação de ruas e logradouros públicos será realizado na Rua Ulisses Batinga, fechando o mês de fevereiro com a mesma ação na Rua 15 de Novembro, Centro da cidade.

Em março, a SIPE incluiu em sua programação a substituição das lâmpadas na Praça São Francisco de Assis, localizada no Conjunto Rosete Andrade.

A partir de abril, um pleito antigo da população de Penedo será atendido, especialmente dos moradores do Areal, Coréia e Oiteiro e que também é feito por meio de requerimentos da Câmara de Vereadores.

A gestão Crescendo Com Seu Povo vai instalara equipamentos de iluminação pública na Rodovia Mário Freire Leahy, inclusive no trecho desprovido do serviço que já começa a ser ofertado com material de maior durabilidade e menor custo/investimento.

Confira abaixo o cronograma completo da SIPE