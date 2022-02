Prefeitura de Penedo inicia padronização do comércio ambulante

Decom PMP

A Prefeitura de Penedo está padronizando o comércio ambulante em Penedo, trabalho desenvolvido por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SEDETUR) iniciado nesta sexta-feira, 25.

“Hoje nós estamos distribuindo o equipamento para o pessoal que comercializa castanha e fubá, são ambulantes do Tabuleiro que trabalham aqui há muito tempo, e também para o pessoal que vende máscaras protetoras contra Covid”, informa o gestor da Sedetur Penedo, Pedro Soares.

A distribuição gratuita dos equipamentos produzidos por pequena empresa de artesanato penedense é mais uma etapa da reorganização do comércio ambulante no Centro Histórico da cidade, principalmente no Largo da Igreja São Gonçalo Garcia.

De acordo com Pedro Soares, a próxima etapa da padronização será direcionada às pessoas que comercializam alimentos em carrinhos, medida que facilita inclusive a identificação dos ambulantes autorizados a trabalhar no local de maior fluxo de consumidores no centro da cidade.

