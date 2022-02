Prefeitura de Penedo limpa canais da Lagoa do Oiteiro

Trabalho de prevenção relacionado com o aumento do nível do Rio São Francisco

Decom PMP

Mais uma ação preventiva relacionada ao aumento do nível do Rio São Francisco foi realizada em Penedo, por meio da administração municipal.

Com uso de máquina retroescavadeira, toda a extensão do canal da Lagoa do Oiteiro foi limpa para facilitar o fluxo da água que se acumula na localidade situada na parte baixa de Penedo.

O trabalho realizado por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos previne o alagamento do final da Rua Ulisses Batinga, comunidade Jatobá, Campos Teixeira e imediações.

O trabalho é mais um ponto atendido pela Prefeitura de Penedo sobre o alerta para situação de cheia no Rio São Francisco, concluído antes mesmo da ampliação do prazo para manutenção da vazão em 4 mil metros cúbicos por segundo, a partir da Usina Hidrelétrica de Xingó.

A princípio, o volume liberado desde o município de Piranhas até a foz seria mantido de 24 de janeiro a 1º de primeiro de fevereiro, mas já está confirmada a continuidade dessa vazão até o próximo dia 15.