Prefeitura de Penedo realiza mutirão de combate à dengue no bairro Santa Luzia

Secretaria Municipal de Saúde orienta população sobre medidas preventivas

Decom PMP

A Prefeitura de Penedo realiza nesta quarta-feira, 16, um mutirão de combate à dengue no bairro Santa Luzia, também conhecido como Barro Duro.

O trabalho é realizado de forma conjunta entre as Secretarias Municipais de Saúde e de Serviços Públicos, com visitas domiciliar e recolhimento de material que pode acumular água.

Com autorização dos moradores, agentes de combate à endemias e agentes comunitários de saúde verificaram quintais e perceberam que a população está seguindo a orientação de rotina sobre os cuidados para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti.´

Casas identificadas anteriormente com larvas do mosquito da dengue não tinham mais o foco do problema de saúde de pública que registrou alta com as chuvas recentes desse início de ano.

“Além de observar locais que podem acumular água fora de casa, como vasos de plantas e objetos colocados no quintal, as pessoas devem verificar reservatórios que recebem água do ar condicionado, da geladeira e também as calhas dos telhados”, ressalta Rogério Onofre da Silva, Supervisor de Endemias da Secretaria de Saúde de Penedo.

Quem precisa fazer reserva de água potável para uso doméstico também deve cobrir o reservatório de forma adequada, com o devido isolamento.

Outro foco de atuação da Prefeitura de Penedo são os imóveis fechados, locais que a população pode informar aos agentes de saúde, colaborando inclusive na identificação do proprietário para que o poder público notifique e tome as medidas cabíveis.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywesson Duarte