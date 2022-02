Prefeitura de Piaçabuçu esclarece sobre situação das caixas d’água do Potengy

Através de nota oficial divulgada na manhã desta segunda-feira, 07 de fevereiro, a Prefeitura de Piaçabuçu através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, esclareceu à população do município em especial aos moradores do Povoado Potengy, sobre uma falsa notícia de que as caixas d’água desativadas ofertavam risco a moradores vizinhos e de saúde à comunidade.

De acordo com o Secretário de Infraestrutura, Eufrásio Dantas, a publicação de uma foto nas redes sociais em que alguém sem o devido conhecimento sobre a situação das caixas, perguntava e insinuava ao mesmo tempo, sobre a segurança das estruturas que poderia colocar em risco moradores vizinhos e também sugeria que os locais poderiam ser focos de mosquito da dengue, uma vez que estão sem as tampas de proteção, gerou certo medo na comunidade.

Eufrásio explicou que as caixas estão desativas há cerca de 6 anos e o fato de não estarem com as tampas, não trazem nenhum risco uma vez que não acumulam água em seus interiores. Sobre as estruturas, o secretário lembrou que para a implantação de bases de concreto são feitos os estudos específicos conforme o peso que estará suportando, não trazendo também nenhum risco para aqueles que residem vizinhos.

“Infelizmente, encontramos pessoas que poderiam se informar primeiramente para depois tirar suas conclusões a respeito das situações e problemas que devem ser resolvidos pela gestão do prefeito Djalma Beltrão. Cobrar é um direito da população, mas, tentar semear falsas informações gerando dúvidas e medo na comunidade, torna-se algo irresponsável e completamente desnecessário”, concluiu Eufrásio.