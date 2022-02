Prefeitura de Salvador abre agendamento para regularizar cadastro da vacina contra Covid

Foto: Jefferson Peixoto/Secom

Nesta sexta-feira (14), a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) anunciou a disponibilização de vagas para regularizar a situação cadastral de vacinados contra Covid-19 no exterior, com imunizantes autorizados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Os atendimentos começarão a partir de segunda-feira (14) e o agendamento será apenas para registro de vacinação, ou seja, no local não será realizada a imunização.

Os interessados deverão fazer agendamento pelo site Vacina Hora Marcada, no site. Ao comparecer no dia, local e horário marcados, devem levar original e cópia do comprovante de residência e cartão de vacina internacional. O serviço também contemplará estrangeiros que estão na cidade e voluntários de ensaios clínicos/pesquisas.

Todos devem apresentar os documentos acima citados e, no caso dos voluntários, também devem apresentar original e cópia do cartão de vacina obtido no estudo/pesquisa.

A medida foi autorizada pelo Ministério da Saúde diante da falta de informações na Rede Nacional de Dados das pessoas vacinadas em outros países ou imunizadas como voluntárias de pesquisas.

Com a regularização da situação cadastral, essas pessoas terão acesso ao Passaporte da Vacina de Salvador com a comprovação da sua condição vacinal, bem como poderão usar o documento em pontos comerciais onde é feita a exigência do mesmo.