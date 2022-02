Prefeitura de São José dos Campos SP anuncia Concurso público para Auxiliar legislativo

Localizado a 111 km da capital São Paulo/SP, a Câmara Municipal de São José dos Campos anuncia a abertura de um novo edital de concurso público que tem por obejtivo o preenchimento de 21 vagas no de auxiliar legislativo. O salário oferecido será de R$ 2.145,50, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre até 21 de março de 2021, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora da Fundação Vunesp. O valor da inscrição está fixado em R$ 44,50.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com 40 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática e conhecimentos específicos. As avaliações serão realizadas no dia 1º de maio de 2022.

O concurso é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do legislativo.

Atribuições

1. auxiliar na execução e na manutenção preventiva, corretiva e de conservação de bens e serviços, e também na elaboração e implantação deles em atividades associadas aos processos que requerem conhecimentos básicos das tarefas operacionais sob sua responsabilidade; 2. Realizar serviços de apoio nas rotinas de administração dos respectivos setores; 3. Executar serviços de limpeza em geral, dos equipamentos utilizados bem como dos instrumentos de uso comum; 4. Coletar e entregar documentos, portaria, recepção, zeladoria e manter o espeço físico de trabalho sempre organizado e higienizado; entre outras atividades.

EDITAL 01/2022