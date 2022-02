Prefeitura divulga resultado dos convocados para Programa Bolsa Estudo 2022

Foto: Bruno Concha/Secom

Foi publicado no Diário Oficial do Município (DOM) do último fim de semana (12 a 14), o resultado dos convocados para o Programa Bolsa Estudo 2022. O programa concede um auxílio para que servidores públicos efetivos e empregados públicos possam custear educação dos filhos, em estabelecimentos de ensino da rede particular.

A lista completa dos convocados pode ser encontrada no site do programa. Foram contemplados 1.330 servidores/empregados públicos, sendo 1.271 da ampla concorrência e 59 para custeio da Educação Especial.

As bolsas variam conforme a remuneração de cada servidor. Servidores com remuneração de até R$2 mil receberão desconto de 90% do valor da mensalidade escolar; servidores que ganham entre R$2 mil e R$4 mil, receberão desconto de 80%; e para remuneração entre R$4 mil a R$5 mil, o desconto será de 70%.

O programa ainda contempla servidores cuja remuneração seja de R$5 mil a R$6 mil, com desconto de 60%. Para aqueles que tem remuneração entre R$6 mil a R$7 mil, o desconto é de 50%.

Já para o servidor com remuneração a partir de R$7 mil, o desconto será de 40%. Os contemplados terão o auxílio bolsa de estudo creditado no próprio contracheque.

“O Programa Bolsa Estudo é um dos mais importantes da administração municipal. Ele beneficia uma parte significativa de servidores com dependentes matriculados em instituições de ensino privadas, por meio da concessão de auxílio-educação que pode chegar a 90% do valor da mensalidade escolar”, disse a gerente de Políticas de Pessoas da Semge, Mariana Trocoli.

O projeto é uma iniciativa da Prefeitura de Salvador, através da Secretaria Municipal de Gestão (Semge).