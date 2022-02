Prefeitura e 11º BPM proibem circulação de ônibus, caminhões e paredões no Ponta do Peba

Numa decisão muito sensata e apropriada principalmente para o momento atual onde vivemos uma epidemia dentro da pandemia com o agravante das variantes omicron da Covid-19 e H3N2, variante da do vírus H1N1, o prefeito Djalma Beltrão em alinhamento com o comando do 11º Batalhão de Polícia Militar, resolveram proibir a circulação de ônibus, caminhões e paredões na Praia do Pontal do Peba em Piaçabuçu.

De acordo com o prefeito, o efetivo policial terá um aumento durante os festejos carnavalescos em Piaçabuçu, sendo ocupada pelos policiais que atuarão na manutenção da ordem e da paz na praia e no povoado durante o reinado de momo, a Escola Municipal de Educação Básica Deputado João Beltrão, localizada no próprio distrito.

Como a Delegacia Regional de Penedo terá o plantão confirmado para o Carnaval, então os casos registrados, principalmente pela perturbação do sossego alheio, deverão ser encaminhados para os plantonistas da 7ª DRP. Em caso de apreensão de aparelhos de som, os mesmos deverão ficar no prédio da delegacia à disposição da justiça que determinará o que acontecerá com a aparelhagem durante audiência realizada em momento posterior.