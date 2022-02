Prefeitura envia à Câmara projeto de auxílio para setor cultural e de eventos

O pagamento está previsto para ser iniciado na próxima semana, após votação da matéria pelos vereadores, com expectativa para acontecer na terça-feira (22). Segundo o prefeito, o benefício é necessário devido ao cancelamento do Carnaval e outras festividades de massa pelo segundo ano consecutivo.

O projeto SOS Cultura foi lançado em abril do ano passado e garantiu um valor total de até R$ 1,1 mil aos trabalhadores do setor cultural e de eventos, proporcionando as condições mínimas de sobrevivência, diante da pandemia do novo coronavírus, que impossibilitou que pudessem continuar as atividades.