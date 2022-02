Prefeitura não deve adotar ponto facultativo no carnaval, diz Bruno Reis

A prefeitura de Salvador não deve adotar ponto facultativo durante o período do carnaval. A medida já foi definida pelo governo do Estado.

“O governo já tomou a decisão de não decretar ponto facultativo durante o Carnaval, e provavelmente vou adotar essa medida. Vamos tomando as decisões com cautela, até o limite de data”, explicou o prefeito Bruno Reis nesta quarta-feira (9).

