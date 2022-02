Prêmio Pierre Verger tem encontro e oficina de fotografia no Palacete das Artes

Em continuidade à programação do Prêmio Nacional de Fotografia Pierre Verger – 8ª edição, o final de semana tem programação especial no Palacete das Artes, em Salvador. Neste sábado (19), a Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb) promove um encontro com a fotógrafa Arlete Soares, e no domingo (20) a oficina “Manejando Imagens” será ministrada pelo artista Washington da Selva.

O Encontro deste sábado começa às 15h, e marca o fim da programação que levou artistas visuais e fotógrafos renomados para discutirem o contexto atual e os rumos da fotografia durante a exposição coletiva do Prêmio Pierre Verger, no Palacete das Artes. A última convidada do Encontro é Arlete Soares, fotógrafa que integra a exposição “Homenagem ao Percurso”, que conta o percurso de Pierre Verger na Bahia a partir das fotografias de Arlete Soares e do acervo religioso do etnólogo francês, que atualmente pertence à Pai Balbino, do terreiro Ilê Axé Opô Aganjú, que fica em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador.

Na ocasião, Arlete Soares contará um pouco da trajetória dela na fotografia, e abrirá o espaço para responder perguntas do público. Baiana de Valença, Arlete mudou-se para Salvador ainda criança e formou-se em pedagogia. Foi secretária-geral do Teatro Castro Alves e assumiu sua direção por algum tempo. Deixou o Brasil durante o regime militar e foi estudar psicologia em Paris, onde começou a fotografar em 1969, em meio à contracultura, a convite de seu amigo Sebastião Salgado.

No domingo, das 14h às 18h, haverá atividade “Manejando Imagens: oficina de re-produção de narrativas históricas e familiares”, que será ministrada pelo artista premiado nesta edição do Prêmio Pierre Verger, Washington da Selva. A oficina será gratuita, para pessoas a partir de 15 anos de idade, e limitada às 20 primeiras inscrições, ou mediante seleção realizada pelo artista. Para participar a pessoa interessada deverá levar um celular com navegador e câmera, e haverá emissão de certificado no final.

Na oficina o artista aplicará o conceito de “manejo”, muito utilizado na agricultura, a fim de manusear, reproduzir e mudar a localização de imagens que compõem as narrativas familiares anteriores ao nosso nascimento.

Na atividade serão discutidas histórias que compõem narrativas familiares desde antes do nascimento, participantes irão conhecer e aprender a buscar imagens relevantes às narrativas de suas vidas em arquivos digitais de fotografia, fazer um estudo de iconografia sobre os elementos presentes nas imagens encontradas, e editar as imagens impressas utilizando diferentes recursos e procedimentos que sejam coerentes a cada participante.

Washington da Selva é natural do Carmo do Paraíba (MG), e foi contemplado pelo Prêmio Nacional de Fotografia Pierre Verger – 8ª edição na categoria Questões Históricas. Em sua pesquisa e produção artística experimenta a construção de uma poética autoetnográfica e autobiogeográfica, onde utiliza de narrativas de experiências pessoais e de familiares no trabalho na zona rural do Cerrado de Minas Gerais.

A exposição coletiva dos ensaios premiados da oitava edição do Prêmio Nacional de Fotografia Pierre Verger e a exposição Homenagem ao Percurso seguem abertas no Palacete de Artes, em Salvador, de terça-feira a domingo, das 13h às 17h, com entrada gratuita e mediante comprovação.