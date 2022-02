Presidente da Ucrânia confirma encontro para tratativas com Rússia

Presidente da Ucrânia tem pedido uma conversa direta com o líder russo Vladimir Putin / Foto: Divulgação

Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, confirmou neste domingo (27), em publicação no Facebok, que concordou que a delegação ucraniana se reúna com o governo russo para iniciar trativas. As conversas entre as delegações ocorrerão na manhã de segunda-feira (28), no horário local, perto do rio Pripyat, localizado ao norte do país ucraniano, de acordo com o vice-ministro do Interior da Ucrânia, Evgeny Yeynin.