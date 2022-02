Prestes a assumir o ‘Encontro’, Patrícia Poeta negocia novo salário; saiba valores

Em processo de mudança definitiva para as manhãs da Globo, Patrícia Poeta se prepara para assumir o “Encontro” no lugar de Fátima Bernardes. A saída da apresentadora do matinal está prevista para dezembro de 2022, levando a grade a passar por mudanças para o ano seguinte.

De acordo com informações da colunista Carla Bittencourt, Patrícia já negocia o seu novo salário para comandar o programa de variedades. Apesar de Fátima desembolsar um salário de R$1,5 milhão, a emissora não pretende pagar o mesmo.

O atual salário da jornalista na TV Globo gira em torno de R$120 mil e deve mais que dobrar após assumir a apresentação fixa do matinal diário, chegando ao valor de R$300 mil.

Ainda não existe nada concreto sobre a grade de 2023 para a emissora, mas de acordo com o colunista Daniel Castro, Fátima já se mostrou disponível para um programa semanal, com uma carga de trabalho menor do que a atração atual.