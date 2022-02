PRF apreende carga clandestina de eletrônicos com mais de 1,6 mil itens na BR-242

Foto: Divulgação/PRF-BA



A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na manhã desta segunda-feira (21), uma enorme carga de eletrônicos e equipamentos de informática no oeste da Bahia. De acordo com a entidade, foram ao todo 1.673 itens clandestinos.

A apreensão aconteceu em um ônibus interestadual, que vinha de São Paulo e tinha como destino o estado do Piauí. Os policiais abordaram o veículo no km 800 da BR-242, em Barreiras. Entre o material apreendido foram encontrados 670 celulares de última geração e de alto valor no mercado, além de diversos equipamentos como drones, notebooks, teclados, mouses, carregadores, capas de celular, fones de ouvido, etc. A carga está avaliada em milhares de reais.

Questionado, o motorista do ônibus disse que o material foi embarcado no estado de São Paulo e relatou desconhecer o conteúdo das mercadorias despachadas. Diante do evidente crime de descaminho, a ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia de Barreiras (BA), para identificação do remetente e destinatário dos equipamentos.