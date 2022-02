Prima talarica? Lara fura olho de Thaiane e impede romance com Ravi em ‘Um Lugar ao Sol’

Parece que a mocinha de “Um Lugar ao Sol” não é tão inocente quanto se pensava. Lara (Andréia Horta) dará um exemplo de talaricagem ao “furar o olho” de Thaiane (Georgina Castro) e impedir o romance da prima com Ravi (Juan Paiva).

Tudo começará após a neta perdida de Noca (Marieta Severo) revelar para a cozinheira que está interessada em Ravi. Inicialmente, Lara dará o maior apoio para que o romance siga em frente.

Thaiane e o jovem ficarão cada vez mais próximos e ela chegará a contar detalhes de sua vida pessoal que nunca contou. O que ninguém esperava era que tudo iria por água abaixo após Lara entrar na jogada.

Depois de sua viagem com o gêmeo fracassar e os dois romperem mais uma vez na trama, ela acabará indo para a cama com Ravi. Ela o levará para casa e não pensará nas consequências ou no romance do amigo com a prima.

“O que foi? Você não…”, perguntará ela ao notar o nervosismo do rapaz. “Não, ao contrário: eu quero muito, e há tanto tempo que…”, responderá Ravi. “Você é a pessoa que eu mais admiro, mais quero bem. E se isso não é amor…”, dirá Lara chegando à conclusão após levar um novo toco.

Thaiane ficará devastada ao descobrir o romance dos dois e voltará para Confins do Alto, em Minas Gerais. Ela não dará nenhuma explicação para ninguém e apenas sumirá do mapa, deixando Noca arrasada.