Primeira edição do ‘Tour das Ilhas’ movimenta a Baía de Todos os Santos neste sábado (12)

Foto: Divulgação/Monik Garcia

Neste sábado (12), acontece a primeira edição do Tour das Ilhas, na Baía de Todos-os-Santos. Participarão 110 pilotos de jet ski baianos e de outros estados.

Promovido pela empresa Jet BTS, com o apoio da Secretaria de Turismo da Bahia (Setur-BA), o percurso marítimo passará por quatro destinos da região.

Os pilotos largam às 8h30, da Calçada, para o roteiro pelas ilhas de Maré, dos Frades, Bom Jesus dos Passos e Itaparica. Eles serão acompanhados por duas lanchas, dois jet skis de apoio e uma equipe de salva-vidas.

Nesta sexta-feira (11), a organização do tour recebe as motos aquáticas, na marina Jet Club, no bairro da Calçada. No local será realizada uma feira náutica, seguida de shows do bloco afro Muzenza e da banda Filhos de Jorge.

“Vamos apresentar atrativos da Baía de Todos os Santos, com sua história, cultura e belezas naturais, para aumentar a procura por atividades náuticas”, explica o organizador do evento, Leonardo Bittencourt.