Primeiros a deixar prova do líder, Arthur e Lucas estão no paredão

Já temos os nomes dos dois primeiros emparedados na sexta berlinda do BBB 22. A dupla Arthur e Lucas foi a primeira a deixar a prova do líder desta quinta-feira (25) e está automaticamente no paredão.

A dupla montou uma das peças do quebra-cabeça de maneira incorreta, critério de eliminação. Ao menos, os dois poderão disputar o bate e volta no domingo (27).

Relembre como será a dinâmica da semana:

Os vencedores da prova de liderança escolherão quem pega a liderança e quem garante a imunidade. A primeira dupla a deixar a prova está no paredão.

O paredão de domingo será triplo. O anjo imunizará uma pessoa e o líder indica outra. A casa será dividida em duplas, as mesmas de quinta-feira, e cada uma dará um voto em consenso no confessionário. O participante que fez dupla com o líder votará sozinho com peso dois.

Assista abaixo ao momento da eliminação:

Lucas e Arthur foram eliminados da prova e estão no paredão! ???? #BBB22 pic.twitter.com/XBj94tLXva — Lucas Bissoli ???? (@LucasBissoli_) February 25, 2022

