Proclamação da República: um resumo completo

Proclamação da República: tudo sobre o tema

O evento conhecido como “Proclamação da República” aconteceu no dia 15 de novembro de 1889 e marcou a história do Brasil.

Diversas provas abordam o acontecimento em suas questões de história, com um destaque para os concursos e os vestibulares, além da prova do ENEM.

Dessa maneira, é fundamental que você domine as principais características da Proclamação da República.

Vamos conferir, a seguir, um resumo completo sobre o assunto.

Proclamação da República: definição

Como mencionado, a Proclamação da República aconteceu no dia 15 de novembro de 1889. Uma das consequências diretas do evento foi a derrubada da monarquia, que vigorava no país sob a liderança do imperador D. Pedro II.

O marechal Deodoro da Fonseca foi o responsável por liderar o movimento que culminaria na instauração da república brasileira. Ainda, Deodoro seria também o primeiro presidente do país, assumindo o controle do Governo Provisório.

Proclamação da República: antecedentes históricos

A Proclamação da República aconteceu como o resultado de uma longa crise do império brasileiro, que já assolava o país desde a década de 1870.

Diversos grupos se demonstravam insatisfeitos com a monarquia, o que deu espaço para que o movimento republicano se articulasse e derrubasse o império.

A década de 1870 é considerada o marco da crise do império, que se inicia com o fim da Guerra do Paraguai. Apesar de sair da guerra como vencedor, o Brasil foi imediatamente assolado por uma forte crise em decorrência dos altos gastos militares.

Ainda, os militares que voltaram da Guerra do Paraguai passaram a exigir cada vez mais direitos e participação política dentro da monarquia, pressionando o governo de D. Pedro II para uma maior abertura.

Além disso, a questão abolicionista também contribuiu para a crise da monarquia brasileira. A Inglaterra realizava cada vez mais pressões para que a escravidão fosse oficialmente abolida no Brasil (evento que aconteceu somente no ano de 1888).

Proclamação de República: República da Espada

O primeiro período da república brasileira é denominado de “República da Espada”, uma vez que o Brasil foi, durante esse período, governado por dois militares: Marechal Deodoro da Fonseca e Marechal Floriano Peixoto. O período se inicia no ano de 1889 e termina em 1894.

Ao assumir o governo, o marechal Deodoro da Fonseca realizou medidas importantes, como:

Extinção das Câmaras Municipais

Criação do casamento civil

Separação da Igreja e do Estado

Criação do lema da bandeira brasileira: “Ordem e Progresso”