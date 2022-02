Procurador da República vai investigar suposto crime de apologia ao nazismo por podcaster

Nesta terça-feira (8), o procurador-geral da Republica, Augusto Aras, determinou a abertura de uma investigação sobre susposto crime de apologia ao nazismo por parte do deputado federal Kim Kataguiri (Podemos-SP) e pelo podcaster e influencer Bruno Monteiro Aiub, conhecido como Monark.

De acordo com o g1, no material divulgado pela PGR, o Ministério Público Federal recebeu representações a respeito do episódio do Flow Podcast em que Monark defende a “legalidade de um partido nazista no Brasil”.

O deputado Kim Kataguiri também será investigado porque, ao ser questionado pela deputada Tabata Amaral (PSB-SP) no podcast, ele afirmou considerar que a Alemanha errou ao ter criminalizado o partido nazista.

Ainda segundo a PGR, o caso será analisado pela assessoria criminal de Aras porque o deputado federal tem foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal (STF).

Deputado contesta

Em nota, o deputado Kataguiri criticou o procurador-geral. Segundo ele, Augusto Aras faz “vista grossa para crimes que realmente aconteceram”.

Segundo o deputado, Aras se omite em casos que envolvem o presidente Jair Bolsonaro e age “rapidamente e com inquestionável cunho político para perseguir minha conduta de oposição ao governo”.

“É aterrador que o PGR, que sempre faz vista grossa para crimes que realmente aconteceram tenha agido tão rápido. Quando há claros indícios de crime cometido pelo presidente da República, Augusto Aras nada faz. Porém, diante de uma conduta claramente de mero debate em um podcast, Aras age rapidamente – e com inquestionável cunho político para perseguir minha conduta de oposição ao Governo Bolsonaro. É um contrassenso”, declarou.

Ainda de acordo com o deputado, ele vai colaborar com as investigações e afirmou que o discurso feito por ele foi “absolutamente anti-nazista”.

Kataguiri afirmou que vai colaborar com as investigações. “Meu discurso foi absolutamente anti-nazista. Não há nada de criminoso em defender que o nazismo seja repudiado com veemência no campo ideológico para que as atrocidades que conhecemos nunca sejam cometidas novamente. Ao contrário das pessoas privilegiadas pela inércia de Aras, nada tenho a esconder”, escreveu.

No material divulgado, a PGR diz que Augusto Aras não pode “se posicionar sobre o caso específico”, mas “reitera posição contra o discurso de ódio já externada em mais de uma oportunidade”.

“Todo discurso de ódio deve ser rejeitado com a deflagração permanente de campanhas de respeito a diversidade como fazemos no Ministério Público brasileiro para que a tolerância gere paz e afaste a violência do cotidiano”, declarou Aras na cerimônia de abertura do ano judiciário, há uma semana – a fala foi reforçada pela PGR nesta terça.