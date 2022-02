Procurando emprego em Campo Grande? Grupo abre 5 vagas de emprego na cidade 

A Card, empresa de meios de pagamento e soluções de tecnologia, está com 5 vagas abertas no Mato Grosso do Sul. As oportunidades são em regime CLT.

Os interessados podem participar do processo seletivo através do link: https://www.grupocard.com.br/li.rjlRO

Atualmente, o time da Card é composto por mais de 1000 pessoas, e as oportunidades também estão abertas para PCD ‘s. Abaixo, confira mais detalhes sobre as vagas:

Campo Grande (MS)

Analista de sistemas: gestão do sistema de atividades do time de desenvolvimento, sendo um facilitador, apoiando os times e os gestores, com o andamento das atividades, onde haverão reuniões diárias, para atualizar a gestão das entregas realizadas, e através disso, conseguir identificar quando será possível delegar mais demandas para a equipe. Garantir a correta aplicação das práticas do Scrum “by the book” nos times e a metodologia de desenvolvimento.

Estagiário de TI: conhecimento em Java, Java Spring, JSF, versionamento de código? Git, SQL, algoritmos de programação e estrutura de dados, inglês técnico (para leitura).

Vendedor (a): responsável por executar atendimentos e negociações com clientes externos, elaborar propostas comerciais, finalizar vendas e desenvolver novos clientes, assessorar os clientes garantindo o abastecimento dos produtos nos pontos de vendas, assegurar a instalação e manutenção de merchandising, solicitar, organizar e conferir estoque. O candidato deve possuir conhecimento no pacote office e em vendas.

Programador (a) Pós: atuar no desenvolvimento e manutenção de softwares embarcados em terminais da plataforma Ingenico e Verifone.

Scrum Master: gestão do sistema de atividades do time de desenvolvimento, manutenção dos artefatos da gestão e garantir a correta aplicação das práticas do Scrum “by the book” nos times.

Fonte: Assessoria de Imprensa – Grupo Card.

E então, gostou da matéria sobre vagas de emprego? Compartilhe com quem precisa saber disso!

Não deixe de ler também – Auxílio Gás dos Brasileiros 2022: Calendário de pagamentos completo.