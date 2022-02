Procurando emprego? Saiba como fazer um currículo online

O currículo é um documento muito importante, por isso, você precisa procurar uma ferramenta que faça um currículo personalizado, dessa forma, você ganha tempo para oferecer mais habilidades aos seus futuros contratantes e ainda entregará um currículo completo e que chame a atenção da empresa.

Hoje em dia, é muito comum a entrega de currículos criativos, que contam com um trabalho de design gráfico. Mas para fazê-lo não é necessário contratar alguém e sim procurar pela ferramenta ideal para desenvolver o melhor modelo de currículo. Essa é uma maneira simples, rápida e que faz muita diferença no seu currículo.

Como é o currículo criativo?

O currículo criativo é o oposto dos currículos tradicionais que devem ser todos dentro das normas ABNT e com muitos outros critérios. No currículo criativo você pode brincar com as cores, adicionar uma foto mais descontraída, falar mais sobre você, falar sobre o diferencial do seu trabalho, além de colocar fotos do seu trabalho/portfólio.

Para fazer o seu currículo você precisa encontrar a ferramenta ideal, que te ofereça opções que combine com a sua personalidade e assim você consiga passar um pouco para o seu contratante de quem é você.

A sua dúvida deve ser como isso funciona, não é mesmo? Pois bem, quando você escolher a ferramenta certa, como a da Wix, por exemplo, terá vários modelos de currículos prontos, você deve procurar entre eles o que mais se identifica.

Depois de escolher o seu modelo, procure a maneira que deve ser feita para editá-lo, pois você precisa apagar todas as informações desse currículo modelo e colocar as suas informações pessoais. Não se esqueça de modificar tudo que não te representa, no caso de você ter gostado do modelo, mas ter achado as cores muito chamativas, por exemplo, você deve trocar as cores chamativas para ficar com a sua personalidade.

Vale ressaltar que o currículo criativo não é para todos os profissionais, apesar de chamar a atenção de muita gente, ele é comumente utilizado por designers gráficos, designers de interiores, arquitetos, jornalistas e outros que trabalham com produtos visuais. Pois ele foi criado para passar a criatividade de seus usuários.

O que deve conter em um currículo

Na hora de montar o seu currículo você não pode deixar de colocar as suas informações pessoais como o seu nome, a sua idade (data de nascimento), o seu telefone, o seu endereço e o seu email. Outra informação importante são as suas formações, ou seja, as suas formações acadêmicas e os cursos extras que você fez.

Se destacam os currículos com fotos, então, não se esqueça de colocar. Inclua no seu currículo as suas habilidades e qualificações, pois faz muita diferença. É necessário colocar todas as suas experiências para que o seu contratante saiba o quanto conhecimento você tem para acrescentar na empresa.

O currículo deve ser o mais rico de informações possível, quando o contratante ler o seu currículo ele precisa conhecer você através dessas resumidas informações. Para que, ele tenha interesse em ver o seu trabalho pessoalmente na empresa dele.

Currículo tradicional x curriculo criativo

O currículo criativo é um novo modelo de currículo, que veio de acordo com o avanço da tecnologia. E assim, se tornou um modelo que chama muito a atenção e com isso, vem se destacando muito no meio dos contratantes, dessa forma, o que pode ser muito bom para quem procura emprego, pois evita o descarte rápido de currículos.

Então, o que deve ser observado é se a empresa que você almeja se adequa a esse currículo. Pois como já foi dito aqui esse currículo é mais voltado para áreas que trabalham com a criatividade.

O currículo tradicional é um modelo de currículo mais sério, voltado para trabalhos que não precisam passar para o contratante o seu nível de criatividade, tais como professores, médicos, dentistas e outros ligados a ambientes mais formais. No currículo tradicional você deve seguir todas as normas, além de que você deve ser muito direto, sem informações demasiadas e sem foto descontraída.

Se você almeja trabalhar em um hospital, ou em um escritório de advogados, por exemplo, não fica formal você enviar um currículo criativo, pode até prejudicar na escolha dos contratantes. Ou seja, antes de enviar o seu currículo você deve avaliar a empresa e escolher o modelo de currículo que mais se adequa com a empresa desejada.

Conclusão

O currículo é um documento que te dá o acesso à uma empresa e muitas vezes faz diferença para ajudar a encontrar o emprego que você almeja, dessa forma, é necessário entregar esse documento da melhor forma, e garantir que ele te represente e que ganhe a atenção do seu contratante. Por isso, é preciso ter certeza de que está passando para esse papel toda a sua experiência, habilidades, objetivos na empresa e, além de tudo, o que você poderá acrescentar caso a empresa escolha contratar você para o quadro de funcionários.