Procurando novas músicas? Ouça os lançamentos de 20 a 25 de fevereiro

Continua ouvindo aquela mesma playlist? Para te manter atualizado em todos os sucessos do mundo da música, o iBahia separou os hits e lançamentos de 20 a 26 de dezembro. Com diversos ritmos e sons para todos os estilos, os a Agenda de Lançamentos desta semana vai do Forró ao Pop. Aperta o play e confere!

A música que fala sobre amor, desejo e impossibilidades foi lançada nesta sexta-feira (25), acompanhado um vídeo clipe lançado no Youtube. O single com letra em espanhol, que marca uma transição da cantora, está disponível em todas as plataformas digitais. Confira:

A cantora Kehlani, que está prestes a desembarcar no Brasil pela primeira vez para um show no Lollapalooza, fez o lançamento da segunda faixa do seu terceiro álbum. Confira o single:

Amores Paradoxais- Amanda Coronha

O novo som de Amanda Coronha já está disponível em todas as plataformas digitais, a música é uma composição antiga da artista que foi completada com o apoio das cantoras Lary e Déa. O single chega acompanhado de um clipe feito em animação, confira:

Tua Graça Me Basta- Davi Sacer feat. Simone e Simaria

O lançamento “Tua Graça Me Basta” que chegou as plataformas digitais no dia 22 de fevereiro tem participação da dupla Simone e Simaria. A canção faz parte de mais um episódio do ““Davi Sacer e Amigos”. Confira:

[[youtube 9TlqKL92oU4&t=3s]]

Balanço da Rede- Matheus Fernandes e Xandy Avião

O single que junta dois nomes do forró foi lançado na última quinta-feira (24) acompanhado de um videoclipe gravado em Porto das Dunas, no Ceará. Confira aqui:

Tamo Solteiro- Hector Marks

O cantor Hector Marks, lançou nesta sexta-feira (25), seu mais novo single o “Tamo Solteiro”. A música que surgiu de uma caixinha de perguntas no Instagram do músico. “Fui juntando tudo, criando uma história com todas as respostas e o resultado foi incrível! Uma das minhas melhores composições” contou Hector.

[[youtube pLPdQBLKuUA&t=7s]]

Talvez- Ju Moraes e Gabriel Elias

O single “Talvez”, chegou as plataformas digitais na última quarta-feira (23), nas vozes de Ju Moraes e Gabriel Elias. A faixa, que é uma composição de Tiê Castro e Gavi, é a primeira parceria entre os artistas. Confira:

Faz Fumaça- Mateus Carrilho