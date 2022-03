Produção Mineral Baiana Comercializada cresce R$ 41 milhões em janeiro de 2022

A Produção Mineral Baiana Comercializada cresceu cerca de R$ 41 milhões em relação a janeiro do ano passado. Os dados são do Sumário Mineral da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE).

O setor já movimenta mais de 16 mil empregos formais em todo o estado, gerando um maior crescimento e desenvolvimento socioeconômico.

Entre os principais bens minerais produzidos na Bahia estão o Ouro, com 31%, e o Níquel, com 21%. O Sumário revela três principais bens minerais exportados, como o Ouro, a Magnesita e o Vanádio. Já os importados são o Cobre, o Titânio e o Fosfatos.

Em relação à produção, os três principais municípios com maior participação são: Jacobina, Itagibá e Barrocas, com 50% de colaboração. Em janeiro de 2022, os municípios receberam R$ 6,8 milhões com a Compensação Financeira pela Exploração Mineral (CFEM).