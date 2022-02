Produto ideal para lavar o carro; veja dicas e opções

O carro é praticamente um membro da família. Dizemos isso pois ele é fundamental para a locomoção de algumas pessoas, mas também é gerador de gastos absurdos. Quem tem carro sabe como é importante a sua manutenção, manter seu carro alinhado, com as peças em dia, manutenção de óleo, filtro, entre outros. Além disso, deixar a carro sempre limpo é um desafio. Para isso, usar produtos ideais para lavá-lo é o melhor a se fazer. Confira então, hoje, 08 de fevereiro, o produto ideal para lavar o carro. Veja nossas Dicas Incríveis.

Saiba os produtos ideais para lavar o carro

Você precisa ter em mente que não adianta lavar o carro apenas uma vez ao mês, pois isso não será suficiente. Então seja consciente e lembre-se que para que você tenha um carro limpo frequentemente, você precisa investir tempo nisso. Veja abaixo alguns produtos que vão te ajudar a dar uma turbinada na limpeza do seu carro.

Veja abaixo 10 opções de produtos que são ideais para lavar o carro

Se você também ama andar com o carro limpinho, então precisa conferir as nossas dicas de produtos. Veja a seguir.

O shampoo concentrado

Ideal para limpezas leves, o shampoo concentrado pode lavar seu carro em média 20 vezes, isso dependerá do tamanho e da quantidade de produto que você colocará. Porém, ele é um ótimo custo benefício, pois, apesar de vir apenas 1l ele pode render o dobro por diluir em água.

Troque os panos por luva de microfibra

Ela é uma ótima aliada para te ajudar a limpar o carro. O material é delicado e não causa danos ao seu carro, além de evitar a utilização de vários panos e poupar seu tempo.

Utilize o aspirador portátil

Esse produto vai te ajudar a eliminar pequenas sujeiras que às vezes você não percebeu no dia a dia. Ele será seu aliado para sujeiras quase invisíveis. Faça uso dele principalmente se você tem animais de estimação ou filhos. Vale a pena investir nesse produto.

Produto para limpar o estofado

O chamado “limpa estofado” promete remover manchas variadas, sejam elas de tapetes, bancos, plásticos. A única recomendação é não o usar no tecido couro, pois pode danificá-lo.

Use protetor no seu carro

O protetor UV será um grande e importante aliado para o cuidado com o seu carro, principalmente em cidades de extremo calor. Algumas partes do carro ficam danificadas em razão da exposição solar, assim como a pele das pessoas, ele também precisa de proteção, então, atente-se a isso.

Limpador de cera para lustrar seu carro

O limpador de cera serve para dar brilho e deixar seu carro lustrado, com ele, você não precisa passar e esperar horas para secar, pois sua aplicação é rápida e pratica. Basta você aplicar com pano e lustrar com um pano seco. Dessa forma, em poucos minutos você terá um carro com aspecto de novo.

Tenha como aliado o tira riscos

O tira riscos, como o próprio nome sugere, promete eliminar pequenos riscos do seu carro, cobrindo os riscos finos da lataria.

Limpa faróis

Não é só a lataria do seu carro que merece atenção, as lanternas e faróis também precisam. Não só por estética, mas para a sua segurança e cuidado com você e com todos que utilizam o carro. Ele ajuda não só a reduzir o “amarelado” dos faróis, como q também dar brilho.

Lavagem a seco

Caso você use seu veículo como um instrumento de trabalho e precise lavar o carro, mas não deixa de trabalhar um dia sequer, utilize o kit de lavagem a seco. É obvio que ele não substitui a lavagem completa do seu carro, mas já ajuda bastante a manter seu carro relativamente limpo e com a aparência, cheiro de limpeza.

Utilize panos umedecidos

Essa versão de produto de limpeza é um tipo de lenço umedecido para carros, ou seja, para aquela limpeza rápida de algo que caiu no estofado e você não terá tempo hábil de tirar, ou para pequenas sujeiras do dia a dia, esse será seu forte aliado.

Informação relevantes para a limpeza do seu carro

Vale lembrar que essas opções são para limpezas do dia a dia, algo mais caseiro que você pode fazer e manter seu carro limpo e cheiroso. Caso você queria uma limpeza completa e uma higienização para retirar ácaros e outros mais, você pode optar por procurar um local onde faça esse tipo de limpeza e ficar despreocupado com isso, mantendo sua limpeza em dia.