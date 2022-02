Produtor responsável pelas festas do ‘BBB’ é afastado do reality com Covid, diz colunista

O responsável de montar as festas do ‘Big Brother Brasil 22’ teve de ser afastado às pressas após testar positivo à Covid-19. As informações do colunista Alessandro Lo-Bianco, do ‘iG’.

Segundo o jornalista, outros três colaboradores que tinham contato com esse funcionário também foram afastados por precaução.

Teste em todos os participantes

Na tarde desta quinta-feira (03) todos os brothers e sisters do ‘BBB 22’ passaram por testes da Covid-19. Os resultados serão revelados pela TV Globo logo em breve.