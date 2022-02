Programa gratuito oferece certificação para comunidades trans, travestis e mulheres pretas

O projeto de inclusão social “Formação em Agilidade”, oferecido pela AsteriscoLab e K21, acontece entre os meses de março a setembro de 2022. As inscrições podem ser feitas através do link, até o próximo dia 13 de fevereiro.

O público-alvo da iniciativa são pessoas trans, travestis e mulheres cisgênero pretas. A curso tem como principal objetivo aumentar as chances de inserção dessas pessoas no mercado de trabalho através da capacitação dos alunos. As aulas acontecem sempre no turno noturno através de uma plataforma digital.

“Ao mesmo tempo em que o curso oferecerá acesso à cultura e às metodologias ágeis de forma gratuita, também proporcionará upgrade de carreira com chances reais de melhores oportunidades de emprego”, pontua Bernardo, um dos coordenadores do programa.