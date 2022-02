Programa oferece 105 vagas gratuitas de ensino médio profissionalizante

O projeto SEJA!, do SESI, oferece 105 vagas gratuitas de educação de jovens e adultos (EJA), com foco na conclusão do ensino médio e na qualificação profissional. Podem se inscrever pessoas com mais de 18 anos que não concluíram o ensino médio e são residentes nos municípios de Camaçari e Dias d’Ávila.

As inscrições foram abertas nesta quarta-feira (2) e seguem até 20 de fevereiro. Os interessados devem acessar o site do SESI Bahia e procurar o edital do processo seletivo. Das vagas oferecidas, 75 são para moradores de Camaçari e 30 para residentes em Dias d’Ávila.

Patrocinada pela Braskem, a iniciativa é realizada pelo SESI, com participação do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI). O objetivo é elevar a educação básica de jovens e adultos de Camaçari e Dias d’Ávila, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Desde 2018, mais de 200 pessoas foram beneficiadas.

O curso do Projeto SEJA! é realizado no formato a distância (EaD), com 20% de aulas presenciais, ministradas nas instalações do SENAI de Camaçari. Para acompanhar as aulas nas plataformas de estudo, os candidatos devem ter acesso ao computador ou dispositivo móvel com internet.