Programa ‘Partiu Estágio’ oferta 2.505 vagas; saiba como se inscrever

Foto: Divulgação/ Ascom SAEB O Programa Partiu Estágio está com inscrições abertas para 2.505 vagas direcionadas à Secretaria da Educação do Estado (SEC), conforme Edital n° 001/2022, publicado Diário Oficial do Estado, na sexta-feira (11).

As inscrições já estão abertas e estudantes universitários interessados podem se candidatar até o dia 14 de março deste ano, pelo site do programa. É preciso preencher uma ficha cadastral, fornecendo nome e CPF, além de outros dados pessoais como e-mail, endereço residencial e local onde estuda.

Em seguida, o candidato deve escolher três opções de órgãos onde deseja estagiar. A área do estágio deve ser a mesma curso em que o aluno está matriculado.

Posteriormente, em m data a ser divulgada, os universitários selecionados para o Partiu Estágio receberão a convocação no endereço de e-mail que forneceram no ato da inscrição.

As oportunidades são relacionadas às estruturas da SEC em 214 municípios baianos. As oportunidades contemplam 65 cursos de nível superior, com bolsa de R$ 455, além do auxílio-transporte e 30 dias de recesso remunerado.

O estágio possui duração de um ano, sem possibilidade de prorrogação, exceto para pessoas com deficiência, que poderão estagiar até o fim do seu curso. Aqueles universitários que já estagiaram pelo período de um ano só poderão participar se estiverem matriculados em um curso diferente.

Ao todo, o Partiu Estágio oferece 4.704 vagas, neste edital, em 59 órgãos estaduais, distribuídas em 221 municípios baianos. São oportunidades em 151 cursos de nível superior diferentes.

Para participar, os interessados precisam estudar e residir na Bahia; possuir idade mínima de 16 anos; e ter concluído, pelo menos, 50% do curso de graduação.

Além disso, Estudantes de Ensino à Distância (EAD) também podem participar, desde que façam curso em uma sede ou polo EAD localizado no estado.

As vagas serão prioritariamente para estudantes universitários inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), e para aqueles que tenham estudado todo o Ensino Médio em escola pública ou com bolsa integral na rede privada.

O programa reservará 10% das vagas para pessoas com deficiência, conforme Lei Federal nº 11.788/2008.

O programa é uma iniciativa do governo baiano, gerido pela Secretaria da Administração (SAEB), para garantir oportunidades de estágio a estudantes universitários de instituições com sede na Bahia.