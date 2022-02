Projeto de Lei propõe mudança de nome de duna da Lagoa do Abaeté e gera polêmica

O Projeto de Lei do vereador de Salvador Isnard Araújo (PL), nº 411, que propõe a mudança do nome de uma das dunas da Lagoa do Abaeté para Monte Santos Deus Proverá, foi criticado por membros das religiões de matriz africana. A Yálorixá do Axé Abassá de Ogum, Jaciara Ribeiro, em vídeo, classificou a mudança como “racismo” e “intolerância religiosa”. O terreiro da Yálorisá fica próximo às dunas.

Ao iBahia, o vereador Isnard Araújo defendeu a mudança e afirmou que trata-se apenas de uma duna específica, localizada no fundo do Parque de Exposições, e que “não há intenção de mudar o nome da região e nem de apagar a história”.

Apesar da assinatura de ordem de serviço, não há previsão para o início das intervenções no local, segundo Isnard.

Urbanização das Dunas

Nesta quinta, o prefeito Bruno Reis apresentou o projeto de urbanização das Dunas de Itapuã.

Com projeto desenvolvido pela própria Seinfra, a requalificação prevê, dentre outros objetivos, uma ampla urbanização da área, com instalação de toda a infraestrutura necessária para dar suporte aos frequentadores do lugar, proporcionando mais qualidade, conforto e segurança.

A intervenção foi pensada para que as atividades rotineiras, dentre elas as religiosas, ocorram em plena consonância com a natureza, de modo a preservar as características originais do local. Além disso, será instalado na região um receptivo para dar suporte aos visitantes com informações sobre o monte, e fazendo campanhas educativas de preservação do meio ambiente.

O prefeito afirmou que, independente de credo, raça ou cor, a Prefeitura busca sempre garantir o melhor para os soteropolitanos. “É fundamental a união de todos. Uma cidade com as características de Salvador é para todos os habitantes. E a Prefeitura se preocupa com todos na cidade, por isso mesmo somos totalmente contra a intolerância religiosa. Este projeto está de acordo com as regras e as leis ambientais, preservando a natureza, as dunas, atendendo todos os princípios para cuidar e preservar este patrimônio riquíssimo”, declarou.