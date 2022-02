Projeto que oferece formação profissional gratuita a jovens fluminenses recebe inscrições

A organização não governamental (ONG) Cinema Nosso lançou na última semana um projeto de formação profissional online e gratuita em audiovisual, games e cultura digital. De acordo com a ONG, o projeto intitulado Projeto Ginga – Inovar para Transformar visa a formação de jovens fluminenses de 18 a 29 anos.

A divulgação da 1ª edição do projeto foi feita por meio de live do Cinema Nosso transmitida por meio do canal da ONG no Youtube.

Na live, a coordenadora de projetos de juventude do Cinema Nosso, Gabriela Gonçalves, ressaltou que a pandemia impôs desafios para a área de educação. Nesse sentido, ela a abordou o desafio de alcançar estudantes que não têm acesso a ferramentas tecnológicas adequadas, por exemplo.

Desse modo, o Projeto Ginga visa a inclusão da tecnologia e da cultura no processo de aprendizagem de jovens dos municípios fluminenses de Itaboraí, Macaé e Duque de Caxias.

“Queremos contribuir para que jovens dos municípios de Itaboraí, Macaé e Duque de Caxias também tenham essa oportunidade através da aprendizagem na área do audiovisual e novas tecnologias junto aos direitos humanos, tornando-os pessoas que pensam em si e na sociedade também. Compreender que a arte de fazer filmes, jogos ou produtos culturais também pode estar conectada com mensagens de reflexão sobre nossa forma de ver e levar a vida”, afirmou Gonçalves.

“O projeto trabalha muito com formação técnica e vai desenvolver as competências profissionais dos jovens para atuar no mercado audiovisual e de novas tecnologias”, explicou a coordenadora.

Inscrições

Os jovens interessados em participar do Projeto Ginga poderão realizar as inscrições em março deste ano, e a seleção será feita em abril. As formações começarão em maio e contarão com aulas ao vivo e gravadas.

De acordo com a ONG, a expectativa é atender cerca de 180 jovens dos três municípios, sendo 60 em cada formação. Veja mais informações no site do Cinema Nosso.

