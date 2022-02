Projeto SEJA: inscrições para vagas gratuitas de qualificação profissional são prorrogadas

As inscrições para o projeto “SEJA!” foram prorrogadas até o dia 28 de fevereiro. Com foco na conclusão do ensino médio e na qualificação profissional, 105 vagas de educação de jovens e adultos (EJA) são oferecidas gratuitamente.

Para fazer a inscrição é necessário ter mais de 18 anos, não ter concluído o ensino médio e ser residente dos municípios de Camaçari e Dias d’Ávila. As inscrições devem ser feitas no site do SESI, onde também estão as informações do processo seletivo no edital.

Além da conclusão do Ensino Médio na modalidade da Educação de Jovens e Adultos (EJA), os estudantes podem participar de um dos três cursos de qualificação profissional: Assistente de Planejamento e Controle da Produção, Conferente e Agente de Inspeção de Qualidade.

