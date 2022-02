Projeto SEJA! prorroga inscrições para 105 vagas de educação de jovens e adultos

O projeto Seja!, patrocinado pela Braskem e realizado pelo SESI, prorrogou até 28 de fevereiro as inscrições para 105 vagas vagas gratuitas de educação de jovens e adultos (EJA), com foco na conclusão do ensino médio e na qualificação profissional. Podem se inscrever pessoas com mais de 18 anos que não concluíram o ensino médio e são residentes nos municípios de Camaçari e Dias d’Ávila.

Os interessados devem efetuar a inscrição no site do Serviço Social da Indústria (SESI) www.sesibahia.com.br, onde também encontram o edital do processo seletivo. Das vagas oferecidas, 75 são para moradores de Camaçari e 30 para residentes em Dias d’Ávila.

O curso do Projeto SEJA! é realizado no formato a distância (EaD), com 20% de aulas presenciais, ministradas nas instalações do SENAI de Camaçari. Para acompanhar as aulas nas plataformas de estudo, os candidatos devem ter acesso ao computador ou dispositivo móvel com internet.

Além da conclusão do Ensino Médio na modalidade da Educação de Jovens e Adultos (EJA), os estudantes podem participar de um dos três cursos de qualificação profissional: Assistente de Planejamento e Controle da Produção, Conferente e Agente de Inspeção de Qualidade.