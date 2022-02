ProUni 2022/1: consulta de bolsas está disponível

A consulta de bolsas ofertadas no primeiro processo seletivo do Programa Universidade para Todos (Prouni) está disponível. Desse modo, os interessados em concorrer a uma bolsa já podem realizar a consulta por meio do Portal do Prouni.

Para realizar a consulta, basta clicar na opção “Pesquisar Bolsas”, disponível na página inicial. A consulta das bolsas ofertadas pode ser feita por curso, instituição ou município.

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), nesta edição, o programa conta com a oferta 273.001 bolsas de estudos. Do total das bolsas deste primeiro semestre, 181.036 são integrais e 91.965 parciais. As oportunidades são para 19.584 cursos de graduação de 1.085 instituições privadas de ensino superior.

Quem pode participar do Prouni?

A seleção do Prouni 2022/1 será feita por meio das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2021. Portanto, as inscrições são exclusivas para os estudantes que fizeram a última edição do exame.

Além dos critérios de renda, o programa exige média de, no mínimo, 450 pontos nas provas do Enem 2021. Além disso, para participar, o candidato não pode ter tirado nota zero na prova de redação.

Ainda de acordo com pasta, o período de inscrição do Prouni 2022/1 será de 22 a 25 de fevereiro e a primeira chamada está prevista para o dia 2 de março. Os candidatos pré-selecionados devem comprovar as informações, principalmente de renda, junto às universidades para as quais forem aprovados.

Principais datas

Inscrições : 22 a 25 de fevereiro

: 22 a 25 de fevereiro Resultado da 1ª chamada : 2 de março

: 2 de março Comprovação de informações da 1ª chamada : de 3 a 14 de março

: de 3 a 14 de março Resultado da 2ª chamada : 21 de março

: 21 de março Comprovação de informações da 2ª chamada : 21 a 29 de março

: 21 a 29 de março Inscrição na lista de espera: 4 a 5 de abril.

Veja mais informações no edital do ProUni 2022/1.

