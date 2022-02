Prouni 2022: termina hoje período de inscrição da 1ª edição

O período de inscrição do Programa Universidade para Todos (Prouni) 2022 termina nesta sexta-feira, dia 25 de fevereiro. De acordo com o edital do Prouni 2022/1, os interessados podem se inscrever até hoje, por meio do Portal do Prouni.

Tradicionalmente a seleção do programa é feita por meio das notas da última edição do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Neste ano, excepcionalmente, os candidatos poderão usar as notas das duas últimas edições, conforme determina o decreto nº 10.972 do dia 18 de fevereiro.

Portanto, podem realizar a inscrição os estudantes que fizeram o Enem 2020 e o Enem 2021. Para participar, o estudante não pode ter zerado a prova de redação e deve ter alcançado 450 pontos de média nas provas objetivas. Além disso, é preciso se encaixar em uma das categorias abaixo:

Estudante que tenha feito todo o ensino médio em escola pública;

Ter estudado todo o ensino médio em escola particular com bolsa integral;

Ter estudado parte do ensino médio em escola pública e parte em colégio particular como bolsista integral;

Pessoa com deficiência;

Professor de ensino básico da rede pública, em exercício da profissão (não há obrigação da comprovação de renda para tais profissionais).

Oferta de bolsas da 1ª edição

De acordo com o MEC, a oferta para o Prouni 2022 do primeiro semestre é de 273.001 bolsas de estudos, sendo 181.036 integrais e 91.965 parciais. As oportunidades são para 19.584 cursos de graduação de 1.085 instituições de ensino superior.

A renda familiar mensal exigida pelo Prouni para as bolsas integrais é de até 1,5 salário mínimo per capta. Para a bolsa parcial, a renda familiar bruta mensal exigida é de até três salários mínimos per capta.

Resultado

A 1ª chamada do Prouni 2022/1 está prevista para o dia 2 de março. Os candidatos pré-selecionados devem comprovar as informações, principalmente de renda, junto às instituições de ensino entre os dias 3 e 14 de março.

Já a divulgação da 2ª chamada será realizada no dia 21 de março, com o prazo de 21 a 29 de março para comprovar as informações. De acordo com o cronograma, o período de inscrição na lista de espera, para continuar na disputa por uma vaga, será de 4 a 5 de abril.

Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também Unifesp publica resultado final com a lista da 1ª chamada do Vestibular Misto 2022; saiba mais.