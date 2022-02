Prouni abre matrículas com a oferta recorde de 273.001 bolsas para ensino superior

A partir de 00h desta terça-feira (22), serão abertas as inscrições para o Programa Universidade para Todos (Prouni), referentes à primeira edição de 2022. Nesta edição, o número de vagas será de 273.001 bolsas, a maior oferta já feita pelo Prouni.

Ao todo são 181.036 bolsas integrais e 91.965 parciais, distribuídas em 1.085 instituições de educação superior de todo o Brasil. Poderão participar do processo seletivo os estudantes brasileiros que não possuem diploma de curso superior.

A única exceção a essa regra se aplica para quem é ou pretende ser professor, que, de acordo com a Medida Provisória nº 1.075, de 6 de dezembro de 2021, mesmo já tendo diploma, passa a poder pleitear bolsa em cursos destinados à formação do magistério da educação básica, que são os de licenciatura, normal superior e pedagogia.

Para concorrer a uma bolsa é preciso ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), edições de 2021 e/ou 2020, tendo obtido, no mínimo, 450 pontos na média das notas do exame e nota superior a zero na redação.

Com inscrições abertas até 23h59 do dia 25 de fevereiro, os interessados podem consultas as bolsas ofertadas no site do Portal Acesso Único. Os candidatos poderão realizar a pesquisa por curso, instituição ou município.

Na última sexta-feira (18), o presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto que permite a utilização de notas do Enem 2020/2021 para ingresso no Prouni deste ano. Para quem participou de ambas as edições, o sistema de inscrição considerará, automaticamente, a edição na qual o candidato atingiu a nota mais alta.

No momento da inscrição, o candidato poderá optar por até duas instituições, cursos e turno, entre as bolsas disponíveis, de acordo com seu perfil. O candidato com deficiência ou que se autodeclarar indígena, preto ou pardo poderá optar por concorrer a bolsas destinadas a políticas de ações afirmativas.

Os outros requisitos para concorrer a uma das bolsas são: ter cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou da rede particular, na condição de bolsista integral; ser pessoa com deficiência; ou ser professor da rede pública de ensino, no efetivo exercício do magistério da educação básica, integrante do quadro de pessoal permanente da instituição pública e concorrer a bolsas exclusivamente nos cursos de licenciatura. Neste último caso, não será necessário comprovar renda.

Para concorrer às bolsas integrais, o candidato deverá comprovar renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até um salário mínimo e meio. Já para as bolsas parciais (50%), a renda familiar bruta mensal deve ser de até três salários mínimos por pessoa.