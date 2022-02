Prova de Vida: mais de 2,3 mil aposentados baianos podem ter benefícios bloqueados

Foto: Divulgação/GOVBA

Cerca de 2.300 aposentados e pensionistas da previdência estadual ainda não realizaram a prova de vida no mês de janeiro e podem ter o benefício bloqueado a qualquer momento. O prazo era válido até o último dia 31 e foi prorrogado até 16 de fevereiro. De acordo com a Superintendência da Previdência (Suprev), os usuários devem procurar uma unidade do SAC para regularizar a situação e mesmo os que estão com o recadastramento em atraso.

Ao todo, cerca de 12 mil beneficiários foram convocados. Dos que não compareceram, cerca de 1.100 são beneficiários moradores de Salvador e Região Metropolitana. A coordenadora de relacionamento da Suprev, Sílvia Machado, explicou nesta segunda-feira (21), em entrevista à TV Bahia, que a convocação é feita no mês do aniversário do beneficiário que instituiu a pensão.

Uma vez convocado, ele pode fazer a prova de vida presencialmente, após agendamento, ou de forma remota através de videoatendimento. “A convocação se dá por mês de aniversário do aposentado ou ex servidor que instituiu a pensão previdenciária. Então é só considerar o mês de aniversário e ficar atento à convocação. Além disso, a gente faz a convocação enviando um e-mail para essa pessoa informando que ele precisa fazer a prova de vida”, disse a gestora.

Já referente ao mês de fevereiro, quase 11 mil aposentados e pensionistas foram convocados. Até esta segunda, de acordo com a Suprev, somente 4.400 já realizaram a prova de vida. Os beneficiários que ainda estão pendentes devem procurar uma sede do SAC até o dia 28 de fevereiro. Aos nascidos em março, já podem ficar atentos e agendar a realização da prova para a próxima semana. “Os nascidos em março devem ficar atentos e a partir da última semana de fevereiro já podem iniciar o agendamento através do SAC digital ou através da central de atendimento da previdência”, acrescentou Sílvia.

Agendamento

O exame feito na sede do SAC é realizado somente com agendamento. Para fazer a marcação, o beneficiário pode entrar em contato com a Central de Atendimento da Suprev pelos telefones 0800 071 5353 ou 71 4020-5353. Além disso, o aposentado ou pensionista pode agendar pelo aplicativo SAC Digital, disponível para download para telefones com sistema Android ou iOS ou pela página do serviço na internet. Os faltosos podem ter o sistema de agendamento bloqueado.

