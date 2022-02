Psicólogo orienta pessoal da SMTT Penedo sobre situações de estresse do trabalho

Decom PMP

Trabalhar na orientação e fiscalização do trânsito de veículos e pedestres gera diferentes situações de estresse para os servidores públicos que atuam na área. Por isso, agentes e fiscais da SMTT Penedo receberam orientação para aprimorar o exercício profissional.

A qualificação promovida pela Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito da Prefeitura de Penedo aconteceu nesta quarta-feira, 08, no Theatro Sete de Setembro, onde o psicólogo Vinicius Bispo abordou temas como equilíbrio de emoções, inteligência emocional e gerenciamento de conflitos.

“Ao longo da manhã, vimos como é possível reconhecer as emoções e saber quais as percepções que as fazem surgir. Com isso, todo o foco passa a ser no equilíbrio emocional, sobretudo, nos momentos de maior tensão”, explica Vinícius Bispo.

“Além disso, compartilhamos os desafios de lidar com relacionamentos que exigem a construção de autoridade e posicionamentos íntegros e que apontem para a preservação de vida”, acrescentou o psicólogo e analista comportamental sobre a troca de experiências que contou com a participação do Superintendente da SMTT Penedo, Joanílson Sampaio Júnior.