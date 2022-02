Qintess oferece bolsas para formação em tecnologia; ajuda de custo é de R$1,7 mil

A empresa de tecnologia brasileira, Qintess, está com inscrições abertas para programas de bolsas de estudo, até esta sexta-feira (11).

Intitulada “Academias Novos Mundos”: SAP ABAP e Java, a iniciativa é voltada para profissionais com diferentes níveis de experiência em tecnologia da informação. Na seleção, pessoas negras, mulheres, e pessoas LGBTQIA+, serão priorizadas para o preenchimento das vagas. A empresa ainda oferece oportunidades de contratação.

Na formação SAP ABAP, os selecionados terão 5 semanas de formação e dez alunos receberão ajuda de custo de R$1,7 mil. É necessário morar no Nordeste ou Sul do país, além ter conhecimento de lógica de programação.

As inscrições podem ser feitas através do site oficial.

Já as bolsas de estudo Java terão 25 vagas disponíveis com duração de dois meses, mas não haverá remuneração ou ajuda de custo.

Os alunos poderão ser contratados ao final da bolsa. Portanto, é necessário ter mais de sete anos de experiência na área de tecnologia da informação, em funções como: atendimento, servisse desk ou programação.

As inscrições podem ser feitas através do site oficial por qualquer lugar do mundo.