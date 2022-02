Quais as vantagens e desvantagens?

Em tempos de pandemia, o trabalho híbrido ganhou um destaque bastante significativo. Afinal, trabalhar de casa se tornou uma realidade para muitas pessoas.

Porém, embora alguns apontem o trabalho remoto como algo incrível, há quem enxergue essa situação como um grande desafio.

Por isso, neste texto nós trouxemos uma lista de vantagens e desvantagens sobre essa modalidade de trabalho. Acompanhe!

Quais as vantagens do trabalho híbrido?

Vamos começar pelo lado positivo da situação?

Quando paramos para pensar em trabalho híbrido, muitas vantagens pode vir à mente, especialmente daqueles que amam trabalhar de casa – e têm infraestrutura para isso, claro.

Veja:

1. Flexibilidade

Salvo em casos que a pessoa deve cumprir um horário regrado e fixo, a flexibilidade pode ser uma das grandes vantagens do trabalho híbrido. Afinal, a pessoa poderá executar as suas metas e atividades diárias de acordo com o seu tempo, produtividade, qualidade de foco, etc.

2. Qualidade de vida (quando há estrutura)

Quando o indivíduo tem uma infraestrutura completa em casa, com ambiente bem iluminado, limpo, arrumado, silencioso e do tamanho certo, a qualidade de vida se eleva.

Isso porque ele terá um espaço aconchegante para trabalhar, no conforto da sua casa, aproveitando ainda mais os momentos em família e dentro do próprio lar.

3. Aumento da produtividade

A produtividade pode ser mais bem explorada no trabalho híbrido. Dentro de casa, o indivíduo pode se sentir mais motivado e feliz no trabalho.

Além disso, em casos nos quais o horário de trabalho é flexível, o sujeito poderá trabalhar no momento em que se sente mais focado e pronto para os desafios do trabalho. Consequentemente, terá mais produtividade.

4. Otimização do tempo

Aquele tempo que seria gasto no deslocamento deixa de existir. Agora, esse tempo pode ser aproveitado no café da manhã com a família, nos exercícios matinais ou até mesmo com uma meditação. Tudo isso sem sobrecarregar a mente ou o corpo.

Quais as desvantagens do trabalho híbrido?

Como nem tudo são flores, não podemos deixar de citar as desvantagens do trabalho híbrido, certo? Veja algumas delas:

1. Falta de estrutura

Se o indivíduo não tem um espaço adequado em casa para trabalhar, e ainda mora em um local apertado e com muitas pessoas, o trabalho pode se tornar um estresse. O foco se dissipa e os resultados decaem.

2. Sobrecarga de tarefas

A sobrecarga no trabalho também pode aparecer, especialmente se a pessoa tiver uma certa dificuldade para separar o profissional do pessoal. Afinal, ela sentirá que nunca saiu do ambiente de trabalho, focando nisso até fora do expediente.

3. Pressão emocional e psicológica

Muitos gestores promovem uma pressão psicológica muito grande na modalidade de trabalho híbrido. Isso ocorre devido à gestão ruim, que pede para a câmera ficar ligada o tempo todo, e tenta, a todo momento, invadir o espaço do liderado.

4. Liderança deficiente no trabalho híbrido

Por fim, a liderança deficiente pode fazer com que o indivíduo se sinta perdido, sem saber o que fazer no dia a dia. Consequentemente, o trabalho se torna truncado, os resultados ruins e a motivação se dissipa.

E você? Prefere o trabalho híbrido ou presencial? Comente aqui embaixo a sua opinião!