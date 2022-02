A importância da resiliência na vida profissional é evidente por diversos motivos. Primeiro porque a nossa vida profissional não é estática, segundo porque fugir da mesmice pode nos ajudar a crescer e se desenvolver.

Sendo assim, neste texto elencamos alguns apontamentos para você refletir conosco sobre esse assunto. Acompanhe e saiba mais!

Qual a importância da resiliência na vida profissional?

A importância da resiliência na vida profissional perpassa algumas esferas da nossa vida corporativa.

Nosso dia a dia não é sempre a mesma coisa e, infelizmente (ou felizmente?), não existe uma estabilidade profissional a ponto de nada nunca mudar.

Vivemos em um mundo dinâmico, e a própria pandemia nos prova de que nem tudo sai como o planejado. E se a resiliência não for trabalhada, o nosso emocional pode ficar facilmente abalado.

Por isso, vamos à nossa reflexão:

Aprender a lidar com mudanças é fundamental

As mudanças fazem parte da vida. Já não somos a mesma pessoa que éramos há apenas dois anos. Afinal, imagina se fôssemos estáticos a vida toda? Sem a menor chance de se desenvolver ou crescer de alguma maneira? Seria inviável, concorda?

Por conta disso, quando pensamos na importância da resiliência na vida profissional devemos ter em mente que aprender a lidar com mudanças é muito importante para que a nossa saúde mental não se abale com as adversidades cotidianas.

Por exemplo, perder um emprego pode ser algo muito cruel e pode fazer com que você se sinta sem chão. Por isso, ter uma mente resiliente para não colapsar emocionalmente nesse tipo de situação é um caminho para ter mais qualidade de vida e, assim, encontrar forças para seguir em frente.

A vida não é uma eterna certeza

A única certeza da vida é a morte, concorda?

Apesar de ser uma frase um tanto quanto pesada, ela é real. E quer dizer que a nossa vida não é uma eterna certeza – ela pode mudar da água para o vinho de uma hora para outra.

Assim sendo, a importância da resiliência na vida profissional também perpassa essa perspectiva: uma nova ferramenta pode ser implementada, o seu chefe pode ser substituído e você pode ser remanejado dentro da empresa.

Estar pronto para lidar com esses acontecimentos é fundamental para conseguir ter forças para não “desmoronar” na mínima quebra de padrão.

Aprender com as oportunidades pode lhe ajudar a crescer

As mudanças também são oportunidades. São momentos propícios para aprendermos, crescermos, desenvolvermos quem somos e, ainda, descobrirmos novos hobbies, amores, sonhos, etc.

Então, ao pensar na importância da resiliência na vida profissional, lembre-se de que ser resiliente é aprender com as oportunidades, crescendo dentro de um novo cenário.

Para tanto, é fundamental que fujamos da zona de conforto e passemos a agarrar mais os desafios e oportunidades que nos aparecem. Apenas dessa forma é que teremos novos caminhos para trilhar com sucesso e prosperidade. Lembre-se disso e boa sorte nas suas mudanças da vida cotidiana!