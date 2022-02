Qual a música do Carnaval 2022? Vote no iBahia!

Caminhamos para mais um Carnaval atípico, sem blocos e sem festa nas ruas. Mas não é porque a folia foi adiada que não teremos os hits musicais que embalam nossa festa! Como ocorre todos os anos, o iBahia preparou uma enquete e você pode eleger a melhor música do Carnaval 2022, vote!

Entre os principais sucessos deste ano, temos “Revoada” de Léo Santana, “Terra Afefé” de Margareth Menezes, “Vila la Vida” de Timbalada, “Hoje vai dar Praia” de Lincoln, Filhos de Jorge concorrem com “Love Safadinho”, Psrico com “Esqueça Tudo”, Tayrone com “Arrochadinha”.

Temos também “Não que eu vá” do Parangolé, “Mexe a cabeça” de Ivete Sangalo com participação de Carlinhos Brown, “To Free” de Durval Lelys,”As rendas do mar” de Daniela Mercury “De Passagem” de Claudia Leitte. Representando o pagodão temos “Fraquinha” do Kanalha e “Senta na 9” do músico 7 Kássio.

A decisão está na sua mão, qual delas merece levar o troféu de Música do Carnaval 2022 do iBahia? Conheça e vote:

A votação será encerrada às 11h da quarta-feira (02) e o resultado será divulgado às Xh do mesmo dia.