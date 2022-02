‘Quando alguém for eliminado não canta não’, dispara Larissa na ‘Casa de Vidro’ do ‘BBB’

A pernambucana Larissa, já entrou na “Casa de Vidro” do “BBB 22” atendendo aos pedidos do público. Durante uma conversa com os participantes na manhã desta sexta-feira (11), a influenciadora pediu para eles pararem de cantar nas eliminações.

“Agora minha gente, pelo amor de Deus, quando alguém foi eliminado não canta não, não canta não. Aqui não é um retiro espiritual não, aqui é um entretenimento. Quando alguém sair não canta”, disparou.

Eliezer ainda perguntou se eles foram “zoados” por causa da cantoria e a moça não teve papas na língua para responder. “Demais, demais. Até eu zoei. Seu eu entrar e for eliminada, não cantem pra mim”, soltou.

Veja o momento: