quando os pagamentos do programa devem voltar

O Governo Federal concluiu nesta sexta-feira (25) os pagamentos de fevereiro do seu Auxílio Brasil. De acordo com as informações oficiais, cerca de 18 milhões de pessoas receberam pelo menos R$ 400 nessas últimas semanas, O valor poderia chegar em R$ 450 para quem estava acumulando com o vale-gás nacional.

Agora, muita gente já está de olhos abertos com o que vai acontecer a partir do próximo pagamento. De acordo com o próprio Governo Federal, o calendário oficial do mês de março já está pronto e divulgado. Então já é possível saber quais serão as datas dos repasses do benefício em questão.

De acordo com esse calendário, os pagamentos de março irão começar já no próximo dia 18. Nesta data irão receber as pessoas que possuem o Número de Inscrição Social (NIS) terminando em 1. Os repasses irão durar até o próximo dia 31 de março com as liberações para quem tem o NIS terminando em 0.

É um sistema muito semelhante ao que se viu agora em fevereiro e também em janeiro. Nada muda nesse sentido. Segue valendo a ideia de que os pagamentos do Auxílio Brasil acontecem sempre nos últimos 10 dias úteis de cada mês. Pelo menos essa é a ideia central que está sendo posta em prática agora.

Também vale lembrar que esse sistema valia também no antigo Bolsa Família. Então quem faz parte deste programa há muito tempo, certamente já está familiarizado com essa forma de distribuição de pagamento. De acordo com a Caixa Econômica Federal, a ideia de não fazer mudanças é justamente evitar confusão por parte dos usuários.

Recebi em fevereiro, estou garantido em março?

Não. De acordo com o Ministério da Cidadania, todos os meses as contas que fazem parte do Auxílio Brasil passam por uma nova avaliação. Isso quer dizer, portanto, que esses cidadãos podem acabar saindo do projeto em questão.

De acordo com relatos nas redes sociais, isso foi algo que aconteceu com algumas pessoas entre os meses de janeiro e fevereiro. A tendência natural é de que também aconteça agora. Então é importante prestar atenção nas informações do app oficial do Auxílio Brasil.

É por lá que você vai ficar sabendo se vai seguir nos pagamentos ou não. De acordo com o Ministério da Cidadania, não é preciso fazer qualquer tipo de renovação do benefício. Então basta esperar por essas definições do Planalto.

Auxílio Brasil

O Governo Federal começou os pagamentos do seu Auxílio Brasil ainda no último mês de novembro. Na ocasião, o programa chegou para substituir o antigo Bolsa Família. No primeiro momento, as mudanças não foram grandes.

O Auxílio Brasil só começou a tomar a sua forma turbinada a partir de janeiro deste ano. De acordo com o Ministério da Cidadania, algo em torno de 3,5 milhões de pessoas entraram no programa neste intervalo de tempo.

De acordo com o Governo Federal, quem ainda não entrou no programa terá novas chances de entrar nos próximos meses. Acontece que o benefício não é estático. Então entradas e saídas de usuários serão comuns daqui pra frente.